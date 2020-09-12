В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ

Данное вещество применяется при изготовлении пластмасс. Оно способно привести к отеку гортани, бронхиту, пневмонии, а также онкологическим заболеваниям дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Также оно может привести к мутациям плода в утробе матери.