В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ

В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ

Сегодня, 19:01Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле с 9 по 11 сентября в воздухе зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации сразу по двум веществам — формальдегиду и диоксиду азота.

С 9 сентября 13.00 по 10 сентября 07.00 уровень загрязнения воздуха в городе был повышенным и определялся максимальной концентрацией формальдегида, равной 1,7 ПДК.

Данное вещество применяется при изготовлении пластмасс. Оно способно привести к отеку гортани, бронхиту, пневмонии, а также онкологическим заболеваниям дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Также оно может привести к мутациям плода в утробе матери.

В 2019 году в воздух Нижнего Тагила было выброшено четыре тонны формальдегида. Его разовая ПДК равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт» (3,6 тонны) и ЕВРАЗ-НТМК (396 килограммов).

Второе вещество, по которому наблюдалось превышение, диоксид азота. С 10 сентября 13.00 по 11 сентября 07.00 его концентрация в воздухе составила 1,9 ПДК.

Вещество имеет третий класс опасности. За 2019 год его в тагильский воздух попало 6,4 тысячи тонн. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,04 мг/м3. Одними из источников выбросов являются ЕВРАЗ-НТМК (5,4 тысячи тонны), ВГОК (451 тонна), УВЗ (448 тонн), «Планта» (71 тонна), «Уралхимпласт» (60 тонн).

Длительное воздействие диоксида азота приводит к снижению иммунитета. Соответственно, организм становится более восприимчивым к вирусным заболеваниям. Он воздействует на легкие, провоцируя бронхит и пневмонию.

Напомним, ранее TagilCity.ru составило топ-20 наиболее опасных веществ, которые выбрасываются в воздух Нижнего Тагила.

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