Африканская чума подтвердилась: свиней стали изымать в Свердловской области

Африканская чума подтвердилась: свиней стали изымать в Свердловской области
Африканская чума подтвердилась: свиней стали изымать в Свердловской области
Сегодня, 19:10Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Правительство Свердловской области вынесло распоряжение об изъятии свиней на территории Камышловского района. Уральцам обещают возместить ущерб.

Документ об изъятии животных размещен на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Согласно бумаге, ликвидации и изъятию подлежат не только половозрастные свиньи, но и продукты животноводства — мясо, сало, шкуры и так далее. Под санитарные санкции попадают все животные личного хозяйства Савина, а также в радиусе 20 километров от него.

Напомним, диагноз «Африканская чума» подтвердился у нескольких особей в подсобном хозяйстве фермера в Камышловском районе. Животных кормили остатками еды из столовых.

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