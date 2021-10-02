Африканская чума подтвердилась: свиней стали изымать в Свердловской области

Документ об изъятии животных размещен на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Согласно бумаге, ликвидации и изъятию подлежат не только половозрастные свиньи, но и продукты животноводства — мясо, сало, шкуры и так далее. Под санитарные санкции попадают все животные личного хозяйства Савина, а также в радиусе 20 километров от него.