В Свердловской области, в связи с планом по предупреждению африканской чумы свиней, сократится численность диких кабанов. Соответствующий план был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Теперь, в связи с новыми мерами, дикие кабаны, как объект охоты, могут исчезнуть в некоторых частях региона. На данный момент в области насчитывается около 18 тысяч особей диких кабанов. Напомним, накануне в Свердловской области был утвержден план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 2021–2023 годы. На Урале на три года утвердили план по предупреждению африканской чумы свиней

