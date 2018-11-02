Сроки «мусорной реформы» могут быть перенесены из-за нехватки свалок на Урале
Сегодня, 12:13Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Губернатор Свердловской области предложил перенести сроки «мусорной реформы», поскольку в регионе не хватает полигонов для приема отходов.
Работа «мусорной реформы» была запланирована с января 2019 года. Вывоз отходов должен был осуществляться региональными операторами, а оплата производиться по отдельному тарифу.
На окружном совещании, посвященном экологическим проблемам региона, Евгений Куйвашев предложил перенести строки реформы и позволить операторам использовать прежние свалки. На данный момент на Урале не хватает свалок, включенных в росреестр, а перенос сроков позволит подготовить новые площадки для переработки мусора, пишет ИА «Политсовет».
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