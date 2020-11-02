Найденные возле тагильской школы люминесцентные лампы были переданы на утилизацию

Лампы убраны в течение часа после получения заявки. Представителями ТСЖ и службы экономической безопасности они переданы на утилизацию и утилизированы должны образом, сообщили TagilCity.ru в МБУ «Служба экологической безопасности».
Там добавили, что для сбора ртутных ламп устанавливаются специальные контейнеры. Однако люди продолжают выбрасывать их в баки для обычного мусора.
Напомним, 31 октября в ходе проведения замеров ТКО общественники обнаружили в мусорном баке на улице Максима Горького 90 люминесцентных ламп. Люминесцентные лампы являются опасными, потому что в них содержится люминофор и аргоновый газ со ртутными парами, которые вызывают острое отравление. Лампы должны утилизироваться отдельно.