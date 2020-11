Найденные возле тагильской школы люминесцентные лампы были переданы на утилизацию

В Нижнем Тагиле утилизированы люминесцентные лампы, которые обнаружены общественниками при проведении замеров ТКО в районе школы № 23.

Лампы убраны в течение часа после получения заявки. Представителями ТСЖ и службы экономической безопасности они переданы на утилизацию и утилизированы должны образом, сообщили TagilCity.ru в МБУ «Служба экологической безопасности». Там добавили, что для сбора ртутных ламп устанавливаются специальные контейнеры. Однако люди продолжают выбрасывать их в баки для обычного мусора. Напомним, 31 октября в ходе проведения замеров ТКО общественники обнаружили в мусорном баке на улице Максима Горького 90 люминесцентных ламп. Люминесцентные лампы являются опасными, потому что в них содержится люминофор и аргоновый газ со ртутными парами, которые вызывают острое отравление. Лампы должны утилизироваться отдельно. В Нижнем Тагиле в бункер рядом со школой выкинули 90 люминесцентных ламп

