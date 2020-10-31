Тагильские общественники выявили сжигание мусора на территории складов

Тагильские общественники выявили сжигание мусора на территории складов

Сегодня, 14:33Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле общественники, в ходе проведения одного из мероприятий по замерам ТКО, на территории складов на улице Индустриальная, 48 обнаружили незаконную свалку отходов, а также сжигание мусора, сообщил TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

Каждый раз, приезжая сюда, мы видим, что здесь лежат отходы — картон, бумага, чеки. На некоторых из них написано ООО «Лев». Обычно по приезду тут либо выжженная территория остается и резкий запах, либо новые подбросы. Камни, кирпичи - все обгоревшие, специально выложенная площадка. Бетон обожженный, деревья, говорит общественник.

Video:Андрей Волегов

Он добавил, что на территории складов еще организована незаконная свалка покрышек, стекла, коробок. Находятся вырубленные деревья, а также мебель.

В пресс-службе Уральского Управления Роспотребнадзора комментарий Tagilcity.ru не предоставили.

Напомним, общественники проводят замеры ТКО в Нижнем Тагиле с 11 октября. Группа работает в ежедневном режиме. Полученные данные планируется использовать в качестве основания для расчета тарифов на вывоз мусора.

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