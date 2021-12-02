Из-за вакцинации впервые за месяц сократилось число заболевших COVID-19 свердловчан

Из-за вакцинации впервые за месяц сократилось число заболевших COVID-19 свердловчан
Из-за вакцинации впервые за месяц сократилось число заболевших COVID-19 свердловчан
Сегодня, 19:12Здоровье и экологияФото: 1MI
Прирост заболевших коронавирусом сократился на территории Среднего Урала. Это произошло в связи с вакцинацией и введением новых ограничений.

Начиная с 29 октября, ежедневно коронавирусом заболевали свыше 700 граждан, однако на 2 декабря зафиксировано понижение — 698 заболевших. Также ситуация улучшилась в медучреждениях, в которых лечатся «ковидные» больные. Число уральцев, которые пребывают в тяжелом состоянии, снизилось на 23,3% и составило 720 пациентов. Количество больных в реанимационно-анестезиологических отделениях также стало ниже на 25% — 457 человек, а на аппаратах ИВЛ — на 26,5% до 369 уральцев, сообщает депортамент информполитики региона.

Информация на 2 декабря гласит, что первый компонент вакцины поставили себе более 1,9 миллиона, а также более 1,6 миллиона граждан уже прошли полный курс. На 26 ноября коллективный иммунитет достиг 46,4%, теперь планируется добиться показателя в 80%.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Средний Урал получил 162 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат прибыл на склады «фармации».

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьограниченияУралвакцинациякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы