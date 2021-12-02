Из-за вакцинации впервые за месяц сократилось число заболевших COVID-19 свердловчан

Начиная с 29 октября, ежедневно коронавирусом заболевали свыше 700 граждан, однако на 2 декабря зафиксировано понижение — 698 заболевших. Также ситуация улучшилась в медучреждениях, в которых лечатся «ковидные» больные. Число уральцев, которые пребывают в тяжелом состоянии, снизилось на 23,3% и составило 720 пациентов. Количество больных в реанимационно-анестезиологических отделениях также стало ниже на 25% — 457 человек, а на аппаратах ИВЛ — на 26,5% до 369 уральцев, сообщает депортамент информполитики региона.
Информация на 2 декабря гласит, что первый компонент вакцины поставили себе более 1,9 миллиона, а также более 1,6 миллиона граждан уже прошли полный курс. На 26 ноября коллективный иммунитет достиг 46,4%, теперь планируется добиться показателя в 80%.
Напомним, 1 декабря стало известно, что Средний Урал получил 162 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат прибыл на склады «фармации».