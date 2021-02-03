Свердловская область получит более 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

Свердловская область получит более 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

Сегодня, 15:59Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области ожидается поставка 201 тысячи доз вакцины от COVID-19, заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

По информации заместителя губернатора, 3 февраля область получит 15 тысяч доз средства от коронавируса, а в ближайшие три дня — еще 45 тысяч доз.

В общей сложности, к концу февраля в регион поступит 201 тысяча доз препарата от коронавирусной инфекции, заявил Павел Креков.

Кроме того, вице-губернатор отметил, что в Свердловской области уже открыты 70 пунктов вакцинации. Они размещены на базе 45 медицинских учреждений Среднего Урала.

Напомним, по данным на 30 января, более 35 тысяч жителей Свердловской области поставили вакцину от коронавируса. Темпы прививочной компании достигли пяти тысяч человек в день.

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