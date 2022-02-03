Превышение ПДК бензапирена почти в 2 раза выявлено в Нижнем Тагиле во время смога

Превышение предельно допустимой концентрации бензапирена в 1,7 раза зафиксировали инспекторы Росприроднадзора в Нижнем Тагиле. Обследование было проведено в период неблагоприятных условий для рассеивания вредных примесей.

Обследование было выездным и проводилось в контрольных точках. Также пробы специалисты брали в районах предприятий-загрязнителей, сообщает Уральское управление Росприроднадзора. По результатам мероприятий будут приняты меры, направленные на соблюдение природоохранного законодательства в области охраны качества воздуха городскими субъектами. Напомним, с конца января в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о смоге. Горожане в социальных сетях жаловались на головокружение, тошноту, отеки, кашель. Некоторые даже связали смерть родных с появлением ядовитого тумана. Кашель, головокружение и тошнота. На что жаловались тагильчане во время смога?

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter