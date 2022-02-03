Превышение ПДК бензапирена почти в 2 раза выявлено в Нижнем Тагиле во время смога

Обследование было выездным и проводилось в контрольных точках. Также пробы специалисты брали в районах предприятий-загрязнителей, сообщает Уральское управление Росприроднадзора.
По результатам мероприятий будут приняты меры, направленные на соблюдение природоохранного законодательства в области охраны качества воздуха городскими субъектами.
Напомним, с конца января в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о смоге. Горожане в социальных сетях жаловались на головокружение, тошноту, отеки, кашель. Некоторые даже связали смерть родных с появлением ядовитого тумана.