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Свердловский Минздрав и нижнетагильская клиника Тетюхина обсудили план спасения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский Минздрав и нижнетагильская клиника Тетюхина обсудили план спасения

Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: ural-clinic.ru
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