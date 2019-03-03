Свердловский Минздрав и нижнетагильская клиника Тетюхина обсудили план спасения

1 марта состоялась встреча замминистра здравоохранения Свердловской области Елены Чадовой с медицинским персоналом клиники Тетюхина и главврачами Нижнего Тагила. На повестке дня – план спасения госпиталя от возможного закрытия. Чиновница из Екатеринбурга предложила расширить лечебные специализации.

Мы обсудили возможности привлечения к Центра к решению других задач: проведению компьютерной диагностики — не только для жителей Нижнего Тагила, но и для Горнозаводского округа. Обсудили вопросы приёма кардиолога, настройки электрокардиостимуляторов, проведение денситометрии — это для исследования костной ткани. Вопросы развития технологии литотрипсии — тоже направление пациентов области сюда, в центр,рассказала Елена Чадова.

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре отметили, что подобные меры Владислав Тетюхин предложил областному Минздраву ещё в октябре 2018 года. Но письмо, отправленное в адрес министра здравоохранения, так и осталось без ответа.

Озвученные предложения не решают текущую проблему. Прежде чем расширять профили, важно определиться с планом работы на 2019 год. Он до сих пор находится под вопросом. Коллектив госпиталя — 550 человек. У всех есть семьи. В конце концов, на нас надеются пациенты. Чтобы заниматься новыми направлениями, тоже нужны ресурсы. Я надеюсь, что до главы Минздрава дойдут наши переживания через Елену Чадову,отметил исполнительный директор госпиталя Алексей Щелкунов.