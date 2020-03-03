В Свердловской области 211 человек помещены под наблюдение врачей из-за коронавируса
Сегодня, 22:09Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По состоянию на 3 марта из-за коронавируса в Свердловской области под наблюдением находятся 211 человек, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
157 человек — это граждане Китая, 27 — россияне. Основная часть китайцев, в том числе студенты, находится в общежитии Богдановича.
28 человек находятся на карантине в Екатеринбурге, в Верхней Пышме — восемь человек, в Невьянске — пять, в Кушве и Асбесте — по три человека. У всех, кто находится под наблюдением медиков, не подтверждён коронавирус.
По официальным данным, опубликованным на сайте свердловского Роспотребнадзора, на 2 марта под наблюдением остаются 189 граждан.
После начала вспышки заболевания в Свердловской области медики поместили под наблюдение 1196 человек. Все они прибыли из Китая.
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