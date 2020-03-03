В Свердловской области 211 человек помещены под наблюдение врачей из-за коронавируса

157 человек — это граждане Китая, 27 — россияне. Основная часть китайцев, в том числе студенты, находится в общежитии Богдановича.

28 человек находятся на карантине в Екатеринбурге, в Верхней Пышме — восемь человек, в Невьянске — пять, в Кушве и Асбесте — по три человека. У всех, кто находится под наблюдением медиков, не подтверждён коронавирус.

По официальным данным, опубликованным на сайте свердловского Роспотребнадзора, на 2 марта под наблюдением остаются 189 граждан.