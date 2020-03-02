В Москве госпитализировали 24 человека из-за коронавируса

Все они контактировали с москвичом, которого поместили в больницу с подтвержденным диагнозом. Мужчина прилетел из Италии. По словам мэра Москвы, госпитализированы 11 родственников и знакомых больного, а также 13 человек, летевших с ним в самолете. 83 человека помещены на карантин. Они находятся дома.