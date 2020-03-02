В Москве госпитализировали 24 человека из-за коронавируса
Сегодня, 23:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Москве 24 человека госпитализировали и 83 поместили на карантин из-за подозрения на коронавирус, сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.
Все они контактировали с москвичом, которого поместили в больницу с подтвержденным диагнозом. Мужчина прилетел из Италии. По словам мэра Москвы, госпитализированы 11 родственников и знакомых больного, а также 13 человек, летевших с ним в самолете. 83 человека помещены на карантин. Они находятся дома.
По данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи человек, умерли 127 человек.
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