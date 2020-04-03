В Свердловской области особый режим продлен до 20 апреля
Сегодня, 19:36Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Сегодня на брифинге по итогам оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков сообщил решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о продлении особого режима до 20 апреля, информирует «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
Уточняется, что все ограничения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в каждой конкретной территории области.
Напоминаем, что по указу президента нерабочие дни объявлены до конца апреля. В настоящее время в Свердловской области официально зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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