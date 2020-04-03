В Свердловскую область завезено почти два миллиона медицинских масок

Все средства защиты будут распределены между больницами, организациями и торговыми сетями.

Департамент информполитики Свердловской области сообщает, что каждый день на Среднем Урале 41 предприятие выпускает около 70 тысяч многоразовых масок, 45 тысяч одноразовых и более 20 тысяч марлевых медицинских масок. При этом объемы выпуска постоянно растут.

Кроме того, губернатор области Евгений Куйвашев заверяет, что в скором времени ожидаются дополнительные поставки средств защиты. Часть из них можно будет приобрести в аптеках.

Напоминаем, что по сообщению президента Владимира Путина вирус еще не достиг своего пика, поэтому всех граждан призывают с ответственностью подойти к своему здоровью и не пренебрегать ограничительными мерами и средствами защиты.