В Нижнем Тагиле за сутки выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось на шесть человек за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Общее количество заболевших, по последним данным, составляет 126 человек.
В Свердловской области за минувшие сутки в очередной раз был побит рекорд по количеству выявленных случаев. Так число заболевших составило 357 человек. Всего в регионе насчитывается 6381 пациент с подтвержденным диагнозом.
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