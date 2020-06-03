В Свердловской области от коронавируса скончались больше 30 человек
Сегодня, 13:36Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба региона, в Свердловской области за сутки со 2 по 3 мая скончались два человека с подтвержденным коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Так, число скончавшихся от новой инфекции составило 33 человека.
Кроме того, за последние сутки подтверждено 357 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зараженных составляет 6381 человек.
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