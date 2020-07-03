В Свердловской области за сутки подтверждено еще более 200 случаев заражения COVID-19
Сегодня, 12:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за сутки со 2 по 3 июля подтверждено еще 227 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, больше всего случаев по-прежнему регистрируется на территории Екатеринбурга. За сутки инфекция была выявлена у 161 человека. Остальные заболевшие являются жителями 21 населенного пункта региона, в том числе и Нижнего Тагила.
Отмечается, что состояние 141 человека расценивается как тяжелое: 110 человек находятся в реанимации, из них 53 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 592 человек состояние расценивается как средней тяжести.
Из больниц по выздоровлению было выписано 199 человек. В общей сложности число выздоровевших составляет 7936 человек.
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