В Свердловской области за сутки подтверждено еще более 200 случаев заражения COVID-19

Так, больше всего случаев по-прежнему регистрируется на территории Екатеринбурга. За сутки инфекция была выявлена у 161 человека. Остальные заболевшие являются жителями 21 населенного пункта региона, в том числе и Нижнего Тагила.

Отмечается, что состояние 141 человека расценивается как тяжелое: 110 человек находятся в реанимации, из них 53 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 592 человек состояние расценивается как средней тяжести.