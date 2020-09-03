Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле остается без квот в 2020 году

Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле остается без квот в 2020 году

Сегодня, 19:51Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина в Нижнем Тагиле не может проводить операции из-за того, что бюджетом не предусмотрены данные расходы в 2020 году. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Facebook.

Андрей Альшевских пишет, что о проблеме с квотами в госпитале Нижнего Тагила узнал недавно.

Отправил обращение губернатору Свердловской области, раньше он помогал обеспечить госпиталь Тетюхина госзаказами, даже обращался к президенту Владимиру Путину. Но как мне стало известно, что-то пошло не так, госпиталю занижали расценки по квотам, а в этом году область вообще не обеспечивает квотами Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, пишет Андрей Альшевских.

Однако, депутат отметил, что после смены Министра здравоохранения Свердловской области на Андрея Карлова ситуация может измениться.

Напомним, в июле 2020 года к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обращался депутат Госдумы Алексей Балыбердин с попросами по квотам для госпиталя Тетюхина.

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