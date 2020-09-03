Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле остается без квот в 2020 году

Отправил обращение губернатору Свердловской области, раньше он помогал обеспечить госпиталь Тетюхина госзаказами, даже обращался к президенту Владимиру Путину. Но как мне стало известно, что-то пошло не так, госпиталю занижали расценки по квотам, а в этом году область вообще не обеспечивает квотами Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, пишет Андрей Альшевских.