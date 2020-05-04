Россия поднялась на шестое место в списке стран по заболеваемости COVID-19

На сегодняшний день в России зарегистрировано 142,2 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки заболевание подтверждено у 10,5 человек. По данным показателям Россия обогнала Иран и Китай, страны с которых началось распространение инфекции, а также Бразилию, Турцию и Францию.