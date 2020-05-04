Россия поднялась на шестое место в списке стран по заболеваемости COVID-19
Сегодня, 15:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Россия занимает шестую строчку в рейтинге стран по количеству заболевших коронавирусом, сообщают «Новые известия».
Сюжеты: Коронавирус
На сегодняшний день в России зарегистрировано 142,2 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки заболевание подтверждено у 10,5 человек. По данным показателям Россия обогнала Иран и Китай, страны с которых началось распространение инфекции, а также Бразилию, Турцию и Францию.
Наибольшее количество заболевших в Москве — 74,4 тысячи человек. Далее идут Московская область — 14,9 заболевших и Санкт-Петербург — 5,3 тысяч человек.
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