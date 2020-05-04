В Свердловской области число заразившихся коронавирусом достигло 1144 человека

Первые случаи заболевания зафиксированы в Ивделе, Кушве и Карпинске. Также зараженные находятся в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Туре, Нижнем Тагиле, Заречном, Первоуральске и Полевском.

В общей сложности количество зараженных в регионе составляет 1144 человека.

Отмечается, что 22 пациента на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, еще у 62 состояние расценивается как средней тяжести.

За сутки из больниц по выздоровлению было выписано шесть пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 166 человек.