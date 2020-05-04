В Свердловской области число заразившихся коронавирусом достигло 1144 человека
Сегодня, 13:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки по Свердловской области зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Первые случаи заболевания зафиксированы в Ивделе, Кушве и Карпинске. Также зараженные находятся в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Туре, Нижнем Тагиле, Заречном, Первоуральске и Полевском.
В общей сложности количество зараженных в регионе составляет 1144 человека.
Отмечается, что 22 пациента на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, еще у 62 состояние расценивается как средней тяжести.
За сутки из больниц по выздоровлению было выписано шесть пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 166 человек.
В России общее количество заболевших составляет более 145 тысяч человек, из них выздоровели больше 18 тысяч человек, скончались — более 1,3 тысячи пациентов.
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