На 56% превышен плановый норматив по вывозу мусора в Нижнем Тагиле

Напомним, регоператор организовал вывоз мусора под Нижним Тагилом, оставшийся после уборки на субботниках. Договоры на транспортировку отходов, собранных на субботниках, региональный оператор заключил с администрациями Краснотурьинска и Черноисточинской администрацией Горноуральского городского округа. До 30 апреля планировалось такой контракт заключить и с тагильской мэрией.