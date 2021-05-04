На 56% превышен плановый норматив по вывозу мусора в Нижнем Тагиле

За период с 1 января по 1 апреля на полигон ТКО из Нижнего Тагила поступило почти 314 тысяч кубических метров отходов. 279 тысяч кубометров — мусор, принятый от жителей города. Норматив предусматривал почти 178,5 тысячи кубометров, сообщает пресс-служба компании «Рифей».
Превышение норматива составило почти 101 тысячу кубических метров отходов. При соотношении количества вывезенного мусора к числу жителей получается, что составляет 0,794 кубометра. Таким образом, ежедневно, в среднем, каждый тагильчанин производит 8,8 литра отходов.
Отмечается, что в учитываемый объем входит и крупногабаритный мусор. Он составляет около 10% от общего числа ТКО. Это старая мебель, окна и двери, строительный мусор, которые ежедневно выбрасываются жителями Нижнего Тагила.
Напомним, регоператор организовал вывоз мусора под Нижним Тагилом, оставшийся после уборки на субботниках. Договоры на транспортировку отходов, собранных на субботниках, региональный оператор заключил с администрациями Краснотурьинска и Черноисточинской администрацией Горноуральского городского округа. До 30 апреля планировалось такой контракт заключить и с тагильской мэрией.