Креков заявил о возможном начале производства вакцины от COVID-19 в Новоуральске
Производство вакцины от коронавируса может быть запущено в Новоуральске. Об этом рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время заседания заксобрания региона.
По его словам, поставки первой вакцины ожидаются в октябре.
Предполагается, что в Новоуральске будет производиться третья по ходу следования вакцина, сказал Креков.
Он отметил, что на данный момент количество заболевших ОРВИ и пневмонией уменьшается. Он также считает, что второй волны заболеваемости ждать не стоит. Однако вспышки могут иметь место при нарушении ограничительных мер.
Креков также добавил, что к сентябрю суточный прирост заболевших может составить до 50-60 новых случаев в день. При этом за счет приезжих заболеваемость будет немного расти.
Напомним, сегодня оперативный штаб региона подтвердил 182 новых случая заболевания на Урале. При этом общее количество превысило 23 тысячи человек, а число выздоровевших уже перешагнуло отметку в 18 тысяч человек.