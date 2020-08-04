Креков заявил о возможном начале производства вакцины от COVID-19 в Новоуральске

По его словам, поставки первой вакцины ожидаются в октябре.

Предполагается, что в Новоуральске будет производиться третья по ходу следования вакцина, сказал Креков.

Он отметил, что на данный момент количество заболевших ОРВИ и пневмонией уменьшается. Он также считает, что второй волны заболеваемости ждать не стоит. Однако вспышки могут иметь место при нарушении ограничительных мер.

Креков также добавил, что к сентябрю суточный прирост заболевших может составить до 50-60 новых случаев в день. При этом за счет приезжих заболеваемость будет немного расти.