Проект медсестры Свердловского онкодиспансера признан одним из лучших в России
Проект Свердловского онкологического диспансера по информационному сопровождению пациентов был признан одним из лучших в России, сообщает департамент информполитики региона.
Проект «Разработка и внедрение электронных документов в медицинской информационной системе» подготовила Анна Салоутина. Его разместили в единой базе, где представлены лучшие работы российских медсестер, а также рекомендовали к внедрению в медицинских центрах. Такое решение было принято жюри I Всероссийского конкурса «Главная медсестра 2019».
Согласно проекту, каждый пациент онкодиспансера должен получать полное информационное сопровождение с момента обращения и до выписки из стационара.
По словам Анны Салоутиной, в электронном виде предлагается хранить амбулаторную карту, карту стационарного больного, а также результаты анализов, наблюдения и назначения врачей. Кроме того, медицинские сестры должны вести электронные листы сестринского ухода из нескольких протоколов, куда заносится информация о давлении, изменении состояния и так далее.
Соответственно, пациенту не потребуется иметь при себе бумажный вариант медицинской карты.
Также Анна поясняет, что в ближайшее время в программу планируется внедрить электронный протокол по профилактике и лечению пролежней. Система позволит своевременно выполнять мероприятия, направленные на улучшение комфорта больных в стационаре.