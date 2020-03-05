Проект медсестры Свердловского онкодиспансера признан одним из лучших в России

Проект «Разработка и внедрение электронных документов в медицинской информационной системе» подготовила Анна Салоутина. Его разместили в единой базе, где представлены лучшие работы российских медсестер, а также рекомендовали к внедрению в медицинских центрах. Такое решение было принято жюри I Всероссийского конкурса «Главная медсестра 2019».

Согласно проекту, каждый пациент онкодиспансера должен получать полное информационное сопровождение с момента обращения и до выписки из стационара.

По словам Анны Салоутиной, в электронном виде предлагается хранить амбулаторную карту, карту стационарного больного, а также результаты анализов, наблюдения и назначения врачей. Кроме того, медицинские сестры должны вести электронные листы сестринского ухода из нескольких протоколов, куда заносится информация о давлении, изменении состояния и так далее.

Соответственно, пациенту не потребуется иметь при себе бумажный вариант медицинской карты.