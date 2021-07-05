«Неприемлемый канцерогенный риск» зафиксирован санврачами в Нижнем Тагиле

Канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные. Дело в том, что по данным расчетов рассеивания, концентрации некоторых канцерогенных примесей в некоторых случаях были ниже инструментально измеряемых, сообщается в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического населения России в 2020 году.