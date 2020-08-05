В Свердловской области еще у 181 человека подтвердили коронавирус
Сегодня, 13:01Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за сутки с 4 по 5 июля бы подтвержден 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число случаев заражения возросло до 21 542 человек.
Отмечается, что 128 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 487 состояние расценивается как средней тяжести.
По выздоровлению из больниц выписано еще 92 уральца, а всего вылечившихся насчитывается 18 129 человек.
Также подтверждено еще шесть новых летальных случаев. Всего от инфекции скончались 300 человек в регионе.
В России за минувшие сутки подтверждено 5204 случая заболевания коронавирусом, а общее число зараженных составляет больше 866 тысяч человек. За сутки подтверждено 139 летальных случаев, а всего за время пандемии скончались более 14,9 тысяч человек. Число выздоровевших за сутки составляет более 7,5 тысяч человек, а всего от инфекции вылечились почти 670 тысяч человек.
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