В Свердловской области еще у 181 человека подтвердили коронавирус

В России за минувшие сутки подтверждено 5204 случая заболевания коронавирусом, а общее число зараженных составляет больше 866 тысяч человек. За сутки подтверждено 139 летальных случаев, а всего за время пандемии скончались более 14,9 тысяч человек. Число выздоровевших за сутки составляет более 7,5 тысяч человек, а всего от инфекции вылечились почти 670 тысяч человек.