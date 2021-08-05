Водитель «ГАЗели» выгрузил 4 кубометра мусора около контейнерной площадки в Серове

Водитель «ГАЗели» выгрузил 4 кубометра мусора около контейнерной площадки в Серове
Водитель «ГАЗели» выгрузил 4 кубометра мусора около контейнерной площадки в Серове
Сегодня, 14:18Здоровье и экологияФото: пресс-служба ООО «Компания «Рифей»
Водитель машины «ГАЗель» оставил мусор возле контейнерной площадки на улице Огородная в Серове. Объём мусора составил 4 кубометра.

Местные жители возмутились и выложили фотографии свалки в социальные сети. В ответ на их претензии водитель сказал, что этот мусор — его личные отходы и он привёз их к месту сбора, сообщает пресс-служба компании «Рифей».

Все это время жители близлежащих домов вынуждены оставлять мусор рядом с площадкой, не имея возможности положить его в бак.

Фото: пресс-служба ООО «Компания „Рифей“»

По словам исполнительного директора компании «Рифей» Фёдора Потапова, исходя из данного инцидента, не все владельцы грузовиков предлагают населению вывозить мусор на законных основаниях.

Кто-то отвозит отходы в лес, а кто-то вываливает его на контейнерных площадках. Все эти люди нарушают закон и по их вине случаются свалки,говорит Потапов.

Также он добавил, что материалы по этому происшествию будут направлены в прокуратуру. Сотрудники «Рифея» уже провели с водителем разъяснительную работу.

Напомним, в июле 2021 года в Нижнем Тагиле пострадало 8 мусорных контейнеров, сгорело 28. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

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