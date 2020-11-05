Павел Креков рассказал о судьбе новогодних елок в школах и детских садах

Павел Креков рассказал о судьбе новогодних елок в школах и детских садах

Сегодня, 20:47Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области приняли решение из-за COVID-19 не отменять новогодние праздники в детских садах и школах. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков в прямом эфире E1.RU.

Как рассказал вице-губернатор, праздник по случаю Нового Года состоится, несмотря на нынешние условия пандемии коронавируса.

Станем разбивать на более мелкие группы коллективы и проводить больше елок, хотя и немножко по другой методике. Лишать праздника ни детей, ни горожан не собираемся, хотя постараемся сделать так, чтобы мероприятия прошли с соблюдением масочного режима. Будем надеяться, что Дед Мороз и Снегурочка никого не заразят,отметил Креков.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о своем решении по поводу дистанционного обучения после каникул. С понедельника на дистанционном обучении будут находиться только ученики с шестого по 11 класс. Школьники с первого по пятый классы продолжат учиться в очном режиме.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьдетиЕвгений КуйвашевПавел КрековНовый год
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы