Павел Креков рассказал о судьбе новогодних елок в школах и детских садах

Станем разбивать на более мелкие группы коллективы и проводить больше елок, хотя и немножко по другой методике. Лишать праздника ни детей, ни горожан не собираемся, хотя постараемся сделать так, чтобы мероприятия прошли с соблюдением масочного режима. Будем надеяться, что Дед Мороз и Снегурочка никого не заразят,отметил Креков.