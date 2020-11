Павел Креков рассказал о судьбе новогодних елок в школах и детских садах

В Свердловской области приняли решение из-за COVID-19 не отменять новогодние праздники в детских садах и школах. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков в прямом эфире E1.RU.

Как рассказал вице-губернатор, праздник по случаю Нового Года состоится, несмотря на нынешние условия пандемии коронавируса. Станем разбивать на более мелкие группы коллективы и проводить больше елок, хотя и немножко по другой методике. Лишать праздника ни детей, ни горожан не собираемся, хотя постараемся сделать так, чтобы мероприятия прошли с соблюдением масочного режима. Будем надеяться, что Дед Мороз и Снегурочка никого не заразят,отметил Креков. Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о своем решении по поводу дистанционного обучения после каникул. С понедельника на дистанционном обучении будут находиться только ученики с шестого по 11 класс. Школьники с первого по пятый классы продолжат учиться в очном режиме.

