Свердловский оперштаб рассказал о количестве выявленных случаев COVID-19 за сутки

Свердловский оперштаб рассказал о количестве выявленных случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 12:53Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За сутки с 4 по 5 ноября в Свердловской области было выявлено 287 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев зарегистрировано на территории Екатеринбурга. Там инфекция подтверждена у 84 человек. Остальные зараженные являются жителями 31 населенного пункта.

Всего число зараженных с начала пандемии составляет 37 613 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 283 пациента, всего насчитывается 29 714 выздоровевших.

Отмечается, что у 327 человек состояние оценивается как тяжелое, из них 252 находятся в реанимации, в том числе 168 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1396 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Также зарегистрировано семь летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 807 свердловчан.

В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 19 404 человек. Всего заболевших с начала пандемии насчитывается 1 712 858 человек. Из них 1 279 169 — выздоровели, еще 29 509 — скончались.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьзаболевшиекоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы