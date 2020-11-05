Свердловский оперштаб рассказал о количестве выявленных случаев COVID-19 за сутки

Больше всего случаев зарегистрировано на территории Екатеринбурга. Там инфекция подтверждена у 84 человек. Остальные зараженные являются жителями 31 населенного пункта.
Всего число зараженных с начала пандемии составляет 37 613 человек.
Из больниц по выздоровлению выписано 283 пациента, всего насчитывается 29 714 выздоровевших.
Отмечается, что у 327 человек состояние оценивается как тяжелое, из них 252 находятся в реанимации, в том числе 168 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1396 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Также зарегистрировано семь летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 807 свердловчан.
В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 19 404 человек. Всего заболевших с начала пандемии насчитывается 1 712 858 человек. Из них 1 279 169 — выздоровели, еще 29 509 — скончались.