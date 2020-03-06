В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

В течение нескольких дней выздоровевший пациент будет выписан из больницы.

Заммэра подчеркнула, что несколько взятых проб у пациента показали отрицательный результат.

На данный момент в Москве зарегистрировано еще пять случаев заражения коронавирусом. Еще один подтвердился в Нижнем Новгороде. Кроме того, корейский иллюзионист Мун Тхэ Хён, прибывший в Екатеринбург с выступлением, помещен на карантин.