В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом
Сегодня, 22:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
В течение нескольких дней выздоровевший пациент будет выписан из больницы.
Заммэра подчеркнула, что несколько взятых проб у пациента показали отрицательный результат.
На данный момент в Москве зарегистрировано еще пять случаев заражения коронавирусом. Еще один подтвердился в Нижнем Новгороде. Кроме того, корейский иллюзионист Мун Тхэ Хён, прибывший в Екатеринбург с выступлением, помещен на карантин.
На 6 марта по всему миру зарегистрировано примерно 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. Около четырех тысяч человек погибли. Выздоровели более 53 тысяч пациентов.
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