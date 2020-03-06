В общественных местах Екатеринбурга установят дезинфекторы для борьбы с коронавирусом

Такое решение было озвучено на заседании противоэпидемиологической комиссии.

Кроме установки дезинфекторов, также в общественных местах будут чаще проводить влажную уборку и обработку рабочих мест. Врачи напоминают, что для профилактики нужно чаще мыть руки, проветривать помещения и по возможности ограничить поездки и командировки.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на данный момент ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Особенное внимание уделяется недопущению распространения коронавируса.

Заместитель губернатора Павел Креков отмечает, что ситуация контролируется, несмотря на возросший риск.

На сегодняшний день в России зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом, пять из них в Москве и один — в Нижнем Новгороде. Кроме того, в Екатеринбурге на карантин помещен иллюзионист из Южной Кореи Мун Тхэ Хён. Он приехал в город с выступлением.