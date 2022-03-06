На 40 тысяч рублей оштрафована «Нижнетагильская птицефабрика» за сброс помета в поле

«Нижнетагильская птицефабрика» получила штраф в размере 40 тысяч рублей за загрязнение почвы куриным пометом. Вредные вещества в земле превышали норму до четырех раз.

16 проб почвы были взяты в сентябре 2021 года на территории площадью 800 кв. м возле Салдинского шоссе сотрудниками природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила и Россельхознадзора. В ходе проверки ведомствами, которая проводилась после публикации TagilCity.ru, было установлено, что поле с куриным пометом принадлежит «Нижнетагильской птицефабрике». Итоги исследования показали, что в почве превышены нитраты и цинк от 2,8 до 3,8 раза. При этом нитраты по NO2 и цинк как лимитирующие показатели вредности характеризуют способность перехода веществ из почвы в грунтовые воды и водоисточники и в растения, в связи с чем являются опасными химическими веществами, сообщил TagilCity.ru в официальном ответе и. о. нижнетагильского природоохранного прокурора Александр Мягков. В январе 2022 года в отношении «Нижнетагильской птицефабрики» было возбуждено административное дело, а в феврале предприятию назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Видео: TgilCity.ru Наполним, зловонное поле с остатками куриц и пометом обнаружили журналисты TagilCity.ru в августе прошлого года в паре километров от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле. Рой мух над костями. Помет и отходы от птиц сбрасываются на поле под Нижним Тагилом 6 Фото Поле с костями, перьями, скорлупой и пометом от птиц обнаружили журналисты TagilCity.ru в паре километров от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле

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