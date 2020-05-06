На прилетевшем из Таджикистана в Екатеринбург самолете были люди с признаками ОРВИ
Сегодня, 20:33Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С самолета, который 6 мая прилетел в Екатеринбург из Таджикистана, сняли пассажиров с признаками ОРВИ. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его словам, заболевших людей сняли также и с рейса из Киргизии.
Я не мoгу исключить, что этo будeт COVID-19, хотя и подтвeрдить пока тожe не могу. Но то, чтo принимаeмые меры безoпасности абсолютнo опрaвданны, действитeльно так,отметил вице-губернатор.
Напомним, сегодня, 6 мая, рано утром самолет из Таджикистана приземлился в аэропорту Кольцово. На его борту находились 189 пассажиров, из них 90 – жители Урала.
В Екатеринбург прибыл самолет с эвакуированными из Таджикистана уральскими туристами
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей