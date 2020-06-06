В Свердловской области почти 40 человек скончались от коронавируса
Сегодня, 13:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области в течение недели наблюдается рост числа скончавшихся от коронавируса. Так, за сутки с 5 по 6 июня подтверждено ещё два летальных случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Всего за время пандемии скончались 39 пациентов с подтверждены коронавирусом.
За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 249 случаев заражения инфекцией, а общее число заболевших превысило семь тысяч человек. По числу выявленных случаев эта неделя стала рекордной в регионе за весь период пандемии.
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