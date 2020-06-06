В Свердловской области почти 40 человек скончались от коронавируса

Всего за время пандемии скончались 39 пациентов с подтверждены коронавирусом.

За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 249 случаев заражения инфекцией, а общее число заболевших превысило семь тысяч человек. По числу выявленных случаев эта неделя стала рекордной в регионе за весь период пандемии.