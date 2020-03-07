Прибывающих в Екатеринбург иностранных спортсменов не будут помещать на карантин

Кроме того, в марте в Свердловской области пройдет лыжный марафон «Европа-Азия», финал Континентального кубка по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Пройдут соревнования в Первоуральске и Нижнем Тагиле.

По данным ВОЗ на вечер 6 марта, коронавирусной инфекцией заражены более 103 тысяч человек, более 55 тысяч из них — выздоровели. Кроме того, зарегистрировано более трех тысяч летальных исходов. В России зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом — пять из них в Москве и один в Нижнем Новгороде. Также стало известно, что первый заболевший в Москве выздоровел и готовится к выписке из больницы.