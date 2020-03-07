Прибывающих в Екатеринбург иностранных спортсменов не будут помещать на карантин
Прибывающих в Екатеринбург в марте иностранных спортсменов не будут помещать на карантин по коронавирусу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.
По его словам, спортсмены, прибывшие на международные соревнования, будут находиться под постоянным контролем.
В марте в Екатеринбурге состоится два крупных международных турнира. Первый пройдет с 13 по 15 марта — «Большой шлем» по дзюдо, а 16 марта стартует турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE).
Кроме того, в марте в Свердловской области пройдет лыжный марафон «Европа-Азия», финал Континентального кубка по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Пройдут соревнования в Первоуральске и Нижнем Тагиле.
По данным ВОЗ на вечер 6 марта, коронавирусной инфекцией заражены более 103 тысяч человек, более 55 тысяч из них — выздоровели. Кроме того, зарегистрировано более трех тысяч летальных исходов. В России зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом — пять из них в Москве и один в Нижнем Новгороде. Также стало известно, что первый заболевший в Москве выздоровел и готовится к выписке из больницы.