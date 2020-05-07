В России за сутки зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России зарегистрировано 177 160 случаев заражения коронавирусом. Так, за последние сутки выявлено 11 231 случаев заболевания. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
Случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах РФ.
Количество выздоровевших выросло до 23 803 человек, только за последние сутки из больниц выписано 2476 человек.
Кроме того, зарегистрировано 88 новых летальных случаев. В общей сложности число скончавшихся составляет 1625 человек.
По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находится 231 тысяча россиян.
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