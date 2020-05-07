В России предложили ввести продуктовые карточки на время пандемии коронавируса
В кредитном рейтинговом агентстве НКР предложили ввести в России продуктовые карточки в качестве меры поддержки населения и экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщает «Российская газета».
Сделать это предлагается по примеру Китая, где подобная система реализуется в некоторых отдельных провинциях и городах. Работает она по принципу начисления баллов. При этом реальные деньги людям не выдаются. Приобрести на баллы можно только самое необходимое, а все, что осталось через неделю сгорает.
В России предложили каждую неделю гражданам начислять баллы на специальные банковские карты, к примеру, электронные и привязанные к номерам телефонов. Средства можно было бы использовать для покупки определенного списка продуктов. Дорогостоящие товары и алкоголь должны быть под запретом.
По оценкам агентства, первоначальная поддержка может быть получена широкими слоями населения, а постепенно она станет более адресной. Специалисты предположили, что программа обойдется в несколько десятком миллиардов в неделю. Однако из-за сгорания баллов, около 20% средств будут возвращаться обратно. Это позволит уменьшить расходы бюджета.