В России предложили ввести продуктовые карточки на время пандемии коронавируса

Сделать это предлагается по примеру Китая, где подобная система реализуется в некоторых отдельных провинциях и городах. Работает она по принципу начисления баллов. При этом реальные деньги людям не выдаются. Приобрести на баллы можно только самое необходимое, а все, что осталось через неделю сгорает.

В России предложили каждую неделю гражданам начислять баллы на специальные банковские карты, к примеру, электронные и привязанные к номерам телефонов. Средства можно было бы использовать для покупки определенного списка продуктов. Дорогостоящие товары и алкоголь должны быть под запретом.