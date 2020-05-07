За сутки в Свердловской области выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом
В Свердловской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 1429 человек. Так, за последние сутки выявлено 76 случаев заражения инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Так, новые случаи выявлены в Екатеринбурге, Арамильском городском округе, Камышлове, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Режевском городском округе. Кроме того, в статистику включены 34 случая заражения у жителей других регионов РФ. Пациенты находятся в условиях обсервации на территории Камышловского района.
В оперштабе отмечают, что 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 59 имеют состояние средней тяжести.
За сутки по выздоровлению выписан из больниц 31 человек. Общее количество выздоровевших составляет 243 человека.
О новых летальных случаях не сообщается. Таким образом, по данным на 6 мая, количество скончавшихся составляет три человека.
Всего в России за сутки выявлено более 11,2 тысяч зараженных коронавирусом. Общее количество пациентов превысило 177 тысяч человек.