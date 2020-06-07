В России зарегистрирован новый препарат для лечения осложнений COVID-19
Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат от коронавируса под названием «Левилимаб», сообщается на сайте Минздрава РФ.
Изначально «Левилимаб», который производит компания «Биокад», разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Сейчас препарат под торговым названием «Илсира» будет использоваться для лечения коронавирусной инфекции. Конкретнее для пациентов с тяжелым протеканием болезни, у которых развивается цитокиновый шторм.
При цитокиновом шторме у больного проявляется избыточная воспалительная реакция на внедрение вируса, которая приводит к повреждению органов и тканей, в том числе легочной, уточняет Минздрав.
На официальном сайте компании «Биокад», производящей новый препарат, говорится, что в испытаниях «Левилимаба» принимали участие больные COVID-19 средней степени тяжести с начальными признаками дыхательной недостаточности.
Главный исследователь ЦКБ Управления делами Президента РФ Никита Ломакин утверждает, что назначение нового лекарства помогло избежать развития цитокинового шторма, и предотвратить перевод пациентов в реанимацию.
Ранее в России был зарегистрирован ещё один препарат для лечения коронавируса "Авифавир". Ожидается, что в российских клиниках он появится после 11 июня.