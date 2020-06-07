В России зарегистрирован новый препарат для лечения осложнений COVID-19

Изначально «Левилимаб», который производит компания «Биокад», разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Сейчас препарат под торговым названием «Илсира» будет использоваться для лечения коронавирусной инфекции. Конкретнее для пациентов с тяжелым протеканием болезни, у которых развивается цитокиновый шторм.

При цитокиновом шторме у больного проявляется избыточная воспалительная реакция на внедрение вируса, которая приводит к повреждению органов и тканей, в том числе легочной, уточняет Минздрав.

На официальном сайте компании «Биокад», производящей новый препарат, говорится, что в испытаниях «Левилимаба» принимали участие больные COVID-19 средней степени тяжести с начальными признаками дыхательной недостаточности.

Главный исследователь ЦКБ Управления делами Президента РФ Никита Ломакин утверждает, что назначение нового лекарства помогло избежать развития цитокинового шторма, и предотвратить перевод пациентов в реанимацию.