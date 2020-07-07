В России число заболевших коронавирусом достигло почти 700 тысяч человек

Всего за время пандемии инфекцией заразились 694 230 человек, а выздоровели — 462 880 пациентов.

Отмечается, что по выздоровлению из больниц выписали 9551 человека. Этот показатель на 30% выше, чем число выявленных зараженных.

Кроме того, зарегистрировано 198 летальных случаев. Всего с начала пандемии скончались 10 494 россиянина.