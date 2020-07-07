В России число заболевших коронавирусом достигло почти 700 тысяч человек
Сегодня, 12:41Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России за сутки с 6 по 7 июля зарегистрировано 6368 случаев заражения коронавирусом, из них у 1902 человек заболевание протекает без симптомов.
Сюжеты: Коронавирус
Всего за время пандемии инфекцией заразились 694 230 человек, а выздоровели — 462 880 пациентов.
Отмечается, что по выздоровлению из больниц выписали 9551 человека. Этот показатель на 30% выше, чем число выявленных зараженных.
Кроме того, зарегистрировано 198 летальных случаев. Всего с начала пандемии скончались 10 494 россиянина.
За минувшие сутки специалистами было провеено 202 тысячи тестов, а под наблюдением остается больше 272 тысяч россиян.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей