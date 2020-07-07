Скандальный отец Сергий не явился на суд по делу о фейковой информации о коронавирусе

Его обвиняют в распространении фейковой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30-100 тысяч рублей.

Сам обвиняемый на суде не появился. Его интересы представляет адвокат Светлана Герасимова, которая просит прекратить производство по делу.

Она отметила, что священника пытаются привлечь к ответственности за то, что он выполнял свои прямые обязанности. По ее словам, проповедь была сказана на службе, которая «входит в его обязанности».