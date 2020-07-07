Скандальный отец Сергий не явился на суд по делу о фейковой информации о коронавирусе
Сегодня, 7 июля, в Верхней Пышме стартовало заседание суда над скандальным отцом Сергием, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Его обвиняют в распространении фейковой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30-100 тысяч рублей.
Сам обвиняемый на суде не появился. Его интересы представляет адвокат Светлана Герасимова, которая просит прекратить производство по делу.
Она отметила, что священника пытаются привлечь к ответственности за то, что он выполнял свои прямые обязанности. По ее словам, проповедь была сказана на службе, которая «входит в его обязанности».
Напомним, на схиигумена Сергия был подан иск в суд за распространение фейковой информации о коронавирусе. В своих роликах на YouTube он призывал не верить в существование коронавируса, а также выходить на улицы, игнорируя самоизоляцию.