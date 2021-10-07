«Бэушный» томограф хотел передать свердловский Минздрав в больницу Первоуральска

«Бэушный» томограф хотел передать свердловский Минздрав в больницу Первоуральска
«Бэушный» томограф хотел передать свердловский Минздрав в больницу Первоуральска
Сегодня, 10:14Здоровье и экологияФото: 1МI
В больницу Первоуральска свердловский Минздрав пытался передать подержанный томограф вместо нового. Таким образом, чиновники от медицины пытались исполнить решение суда о поставке в больницу нового оборудования.

В 2020-м году суд обязал свердловский Минздрав выделить средства больнице Первоуральска на покупку нового томографа, сообщает Ура.ру.

Минздрав Свердловской области обязан был в установленные сроки поставить в первоуральскую здравницу новый томограф, но чиновники допустили нарушение сроков поставки. Решено было передать медикам «бэушный» аппарат, который успел сломаться за время оформления передачи. Ранее оборудование стояло в 23-й горбольнице Екатеринбурга.

Несмотря на все возможные сроки, томограф в больнице Первоуральска так и не появился. В Минздраве Свердловской области сообщили, что в настоящее время «исполняется решение суда».

Конфликт руководства первоуральской больницы тянется уже давно. Чиновники предлагают установить томограф (который не могут купить второй год) в помещении травмпункта, который, по требованию Минздрава, сейчас переехал на второй этаж. Видимо, чиновники не догадываются, что пострадавшим и переломанным больным тяжело самостоятельно подниматься по лестнице на второй этаж.

Напомним, недавно дочь умершей пациентки обвинила екатеринбургских врачей в смерти своей матери. Женщина скончалась в больнице после победы над раком и восстановительной операции.

Сюжеты:
Первоуральск
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