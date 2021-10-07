«Бэушный» томограф хотел передать свердловский Минздрав в больницу Первоуральска

Конфликт руководства первоуральской больницы тянется уже давно. Чиновники предлагают установить томограф (который не могут купить второй год) в помещении травмпункта, который, по требованию Минздрава, сейчас переехал на второй этаж. Видимо, чиновники не догадываются, что пострадавшим и переломанным больным тяжело самостоятельно подниматься по лестнице на второй этаж.