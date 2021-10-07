«Бэушный» томограф хотел передать свердловский Минздрав в больницу Первоуральска

В 2020-м году суд обязал свердловский Минздрав выделить средства больнице Первоуральска на покупку нового томографа, сообщает Ура.ру.
Минздрав Свердловской области обязан был в установленные сроки поставить в первоуральскую здравницу новый томограф, но чиновники допустили нарушение сроков поставки. Решено было передать медикам «бэушный» аппарат, который успел сломаться за время оформления передачи. Ранее оборудование стояло в 23-й горбольнице Екатеринбурга.
Несмотря на все возможные сроки, томограф в больнице Первоуральска так и не появился. В Минздраве Свердловской области сообщили, что в настоящее время «исполняется решение суда».
Конфликт руководства первоуральской больницы тянется уже давно. Чиновники предлагают установить томограф (который не могут купить второй год) в помещении травмпункта, который, по требованию Минздрава, сейчас переехал на второй этаж. Видимо, чиновники не догадываются, что пострадавшим и переломанным больным тяжело самостоятельно подниматься по лестнице на второй этаж.
Напомним, недавно дочь умершей пациентки обвинила екатеринбургских врачей в смерти своей матери. Женщина скончалась в больнице после победы над раком и восстановительной операции.