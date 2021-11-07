Гололедица, мокрый снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле

Мокрый снег с дождем, гололедицу и порывы ветра до 20 метров в секунду прогнозируют на 8 ноября в Нижнем Тагиле и окрестностях синоптики.
Погода в регионе будет формироваться ложбиной циклона ночью и гребнем антициклона днем. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет на отметках в 0…-5 градусов, днем потеплеет до плюс 4. Ночью и днем пройдут обильные осадки в виде мокрого снега с дождем.
Единая дежурно-диспетчерская служба города предупреждает о возможных последствиях непогоды — обрывах линий электропередач из-за сильного вера и налипшего снега, возможных заторах на дорогах и роста числа ДТП.
Помимо этого, ЕДДС рекомендует находиться вдали от слабоукрепленных конструкций и крыш домов, так как существует риск повреждения кровли и стеклянных конструкций, а также поломки деревьев порывами ветра. МЧС в свою очередь рекомендует соблюдать все меры противопожарной безопасности при растапливании печей и использовании электронагревателей.
Проходящий над Свердловской областью циклон может стать причиной задержки или отмены авиарейсов в аэропорту «Кольцово».
Напомним, в результате ДТП в Нижнем Тагиле на ГГМ погибли два человека.