Гололедица, мокрый снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле

Погода в регионе будет формироваться ложбиной циклона ночью и гребнем антициклона днем. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет на отметках в 0…-5 градусов, днем потеплеет до плюс 4. Ночью и днем пройдут обильные осадки в виде мокрого снега с дождем.