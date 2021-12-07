Девять дней в ноябре выбросы формальдегида в Нижнем Тагиле превышали норму

Девять дней в ноябре выбросы формальдегида в Нижнем Тагиле превышали норму
Девять дней в ноябре выбросы формальдегида в Нижнем Тагиле превышали норму
Сегодня, 18:19Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
В течение девяти дней в ноябре, по данным постов УГМС, в воздухе Нижнего Тагила фиксировались превышения формальдегида.

Концентрация вредного вещества варьировалась от 1,04 до 3 ПДК. Максимальный показатель был зафиксирован 25 ноября. Все превышения формальдегида были на двух постах, расположенных на Вагонке и Сухоложском поселке.

Формальдегид является канцерогенным веществом первого класса опасности. Может вызывать слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышку, удушье, головную боль, нарушение координации движений, судороги. При вдыхании его паров возможно возникновение аллергических реакций кожи (вплоть до экземы).

Фото:TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограмм в год. Общее количество выбросов вещества со всех предприятий — 22,4 тонны в год.

Напомним, 29 ноября на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел выброс едкого желтого дыма.

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ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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