Девять дней в ноябре выбросы формальдегида в Нижнем Тагиле превышали норму

Концентрация вредного вещества варьировалась от 1,04 до 3 ПДК. Максимальный показатель был зафиксирован 25 ноября. Все превышения формальдегида были на двух постах, расположенных на Вагонке и Сухоложском поселке.
Формальдегид является канцерогенным веществом первого класса опасности. Может вызывать слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышку, удушье, головную боль, нарушение координации движений, судороги. При вдыхании его паров возможно возникновение аллергических реакций кожи (вплоть до экземы).
В Нижнем Тагиле формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограмм в год. Общее количество выбросов вещества со всех предприятий — 22,4 тонны в год.
Напомним, 29 ноября на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел выброс едкого желтого дыма.