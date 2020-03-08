Три новых случая: число заболевших коронавирусом в России достигло 17
Сегодня, 18:58Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом. По одному случаю зарегистрировано в Калининградской, Московской и Белгородской областях, пишет ТАСС.
Все заразившиеся в недавнем времени посещали Италию. Об этом рассказали в штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Контактирующие с заболевшими будут помещены под меднаблюдение.
Всего в России зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. 14 человек побывали в Италии, два случая заражения у китайцев, находящихся на территории России, один — у итальянца.
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