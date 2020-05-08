Свердловским школьникам во время выпускных выдадут маски и перчатки

Глава региона отметил, что вручение аттестата одно из самых запоминающихся событий для школьника. Однако при этом необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Министр образования Юрий Биктуганов рассказал, что при проведении ЕГЭ будут учтены все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Министерством сделан прогноз по увеличению количества аудиторий и пунктов проведения экзаменов. Дополнительно нужно будет открыть 37 пунктов проведения экзаменов, 794 аудитории, привлечь 1387 организаторов в аудитории.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что на экзаменах и вручении аттестатов школьникам выдадут маски и перчатки, а также обеспечат дезинфицирующими средствами.