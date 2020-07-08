В Нижнем Тагиле на линию вышли 13 новых мусоровозов

С 1 июля на рейс вышли 13 единиц новой техники: бункеровозы, мусоровозы с боковой и задней загрузкой контейнеров.

Нижний Тагил выходит на новый уровень обращения с коммунальными отходами. Обновление инфраструктуры в городе движется стремительными темпами, и региональный оператор готов поддерживать высокую планку качества, независимо от изменений, происходящих на рынке услуг по обращению с ТКО, пояснил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

Несмотря на прекращение деятельности ООО «Элис» по транспортировке отходов, график вывоза ТКО не должен измениться. Компания «Рифей» продолжает работу в рамках заключенных договоров в соответствии с законодательством.

Положения закона «Об отходах производства и потребления» предполагают, что договор должны оформить все потребители — физические лица, предприниматели, а также юридические лица, независимо от вида их деятельности. Наличие договора гарантирует своевременное обслуживание, а также защиту от «серых» возчиков, которые используют мошеннические способы и заключают договоры в обход действующего законодательства.

Напомним, в Дзержинском районе Нижнего Тагила на прошлой неделе был обновлен контейнерный парк. Так, было заменено более 300 контейнеров.