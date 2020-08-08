В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвержден менее чем у 180 человек

В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвержден менее чем у 180 человек

Сегодня, 13:19Здоровье и экологияpixabay.com
На Урале подтверждено еще 178 случаев заболевания инфекцией коронавируса, семь человек умерли, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

На данный момент на лечении в медицинских учреждениях состоят около 3,1 тысячи пациентов с вирусом COVID-19 и пневмонией. 115 человек находятся в тяжелом состоянии, 105 из них находятся в реанимации, в том числе 61 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе за всё время зарегистрировано 22083 случая заражения, выписано 18398 человек, умерло 322. За минувшие сутки подтверждено семь новых летальных случаев.

По России за сутки выявлено 5 212 случаев заражения новой инфекцией, умерло 129 человек, выписано 6 615 человек.

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