В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвержден менее чем у 180 человек

На данный момент на лечении в медицинских учреждениях состоят около 3,1 тысячи пациентов с вирусом COVID-19 и пневмонией. 115 человек находятся в тяжелом состоянии, 105 из них находятся в реанимации, в том числе 61 человек подключен к аппаратам ИВЛ.