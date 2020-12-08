На Урале заработал сервис для контроля состояния беременных с COVID-19

На Урале заработал сервис для контроля состояния беременных с COVID-19

Вчера, 22:32Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области заработало приложение, отслеживающее состояние беременных женщин, заболевших коронавирусом и находящихся на амбулаторном лечении, сообщает департамент информполитики региона.

Мобильное приложение «АИСТ Смарт» установило свыше 500 свердловчанок. Используя сервис, любая пациентка дистанционно может изучить электронный дневник самоконтроля состояния здоровья. Данные, которые женщина занесет в дневник, будут передаваться специализированным врачам, следящим за тем, как проходит беременность.

Каждый случай выявления COVID-19 у беременных берется на контроль. Если же заболевание протекает бессимптомно и пациентка отказывается от госпитализации по каким-либо причинам, то беременная проходит лечение на дому,отметил заведующий приемным отделением областного перинатального центра Николай Анкудинов.

Внедрение данного сервиса помогает оказать наибольшую помощь беременным. Это является одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, 15 ноября редакция TagilCity.ru разобралась в вопросе, влияет ли COVID-19 на демографию Свердловской области.

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