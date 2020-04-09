В Нижнем Тагиле откроют третью лабораторию тестирования на коронавирус

В организации работы данного учреждения будет принимать участие один из заводов Нижнего Тагила. В настоящий момент с ним ведутся переговоры.

С конца прошлого месяца в городе открыто две лаборатории, которые проводят около 350 тестов в день. Поскольку этого количества не хватает, было принято решение о создании еще одной лаборатории.