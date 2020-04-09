В Нижнем Тагиле откроют третью лабораторию тестирования на коронавирус
Сегодня, 17:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире «Экорадио» рассказал, что в городе будет открыта третья лаборатория для проведения тестов на выявление коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В организации работы данного учреждения будет принимать участие один из заводов Нижнего Тагила. В настоящий момент с ним ведутся переговоры.
С конца прошлого месяца в городе открыто две лаборатории, которые проводят около 350 тестов в день. Поскольку этого количества не хватает, было принято решение о создании еще одной лаборатории.
Напомним, что вчера стало известно о первом зараженном жителе Нижнего Тагила. Это 63 летний мужчина. Пока диагноз предварительный. Всего в городе с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице находится 13 жителей, а в области в целом 144 человека. В регионе зарегистрировано 59 подтвержденных случаев заболевания.
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