Врачи рассказали о лечебных свойствах водки

По мнению врачей, в период обострения заболевания хорошо помогают компрессы из водки. Они могут уменьшить боль, пишут «Известия».

При остеохондрозе больные могут испытывать дискомфорт не только в области шеи и спины, боль также может отдавать в плечи и руки.