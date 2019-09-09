Врачи рассказали о лечебных свойствах водки

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Медики рассказали, что водка является лучшим средством при остеохондрозе, пишут «Новые известия».
По мнению врачей, в период обострения заболевания хорошо помогают компрессы из водки. Они могут уменьшить боль, пишут «Известия».
При остеохондрозе больные могут испытывать дискомфорт не только в области шеи и спины, боль также может отдавать в плечи и руки.
Для облегчения состояния медики рекомендуют наложить на больное место компресс из меда и водки, накрыть целлофаном и завязать шарфом, оставив не менее, чем на два часа.
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